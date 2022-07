Al via la settimana della Conference League

Il Tre Fiori ha ufficializzato la rosa messa a disposizione del tecnico Andy Selva per queste prime sfide internazionali della nuova stagione. La squadra gialloblu è attesa dalla gara di andata dei preliminari di Conference League con il Fola Esch in Lussemburgo. Il gruppo è stato rinforzato con alcuni volti nuovi, a cominciare dall’ex difensore del Forlì Enrico Pezzi, dal portiere ex Rimini, Alessandro Semprini e dall’attaccante classe 1999 Massimo Goh, che vanta un passato nelle giovanili della Juventus e una carriera trascorsa tra serie C e serie D.

La rosa del Tre Fiori:



PORTIERI: 27 Alessandro Semprini, 25 Alex Castagnoli, 12 Lorenzo Fabbri. DIFENSORI: 24 Giacomo Matteoni, 24 Manuel Ricci, 22 Nicola Della Valle, Luca Censoni, 3 Eros Grani, 6 Enrico Pezzi, 16 Umberto De Lucia. CENTROCAMPISTI: 19 Giacomo Pracucci, 7 Andrea Corinti, 4 Andrea Tamagnini, 15 Federico Dolcini, 11 Andrea De Falco, 23 Pasquale Lo Russo, 5 Martin Adam Adami, 13 Mirko Mantovani, 17 Mario Ferri, 18 Thomas Rastelli. ATTACCANTI: 21 Federico Ciccione, 20 Alan Bertozzi, 10 Bojan Gjuuchinoski, 14 Massimo Goh, 9 Joul Nunez Mastroianni. STAFF TECNICO Allenatore: Andy Selva