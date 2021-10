Campionato: 4 su 4 per il Domagnano, Libertas a ruota

Il Domagnano prosegue nel proprio stato di grazia e conquista la quarta vittoria in altrettante partite. Contro la Virtus, gli uomini di Massimo Mancini la sbloccano dopo solo 2 minuti con l'ennesimo centro di Mattia Ceccaroli, è il quarto in campionato. Acquaviva non ci sta e la riprende con il diagonale di Joel Apezteguia ma, nella ripresa, il secondo assist di giornata di capitan Rossi trova Gabellini per l'incornata vincente. I Lupi vincono 2-1 e mantengono la vetta della classifica.

Inseguita anche dalla Libertas che fa suo il derby di Borgo Maggiore contro il San Giovanni e sale a quota 9. Un gol per tempo nel 2-0 finale, il primo è di Pesaresi che risolve una mischia in area e batte il portiere avversario. Poi ci pensa Morelli a chiudere i conti dopo una bella azione corale dei ragazzi di Cardini. Gentilini, invece, mantiene pure la porta inviolata respingendo a tempo scaduto il calcio di rigore di Magnani in un pomeriggio ai limiti della perfezione per i granata.

Primi 3 punti stagionali per il Faetano contro il Cosmos dell'ex Alessandro Fabbri. Mattatore del match è Raffaele Paolo Russo che si sblocca nella prima frazione e sigla la personale doppietta nella seconda. Il gol del 2-0 è una vera magia: volée di prima intenzione da 30 metri che scavalca Gregori e si insacca. Definitivo 3-0 con il penalty realizzato da Nicola Palazzi e gialloverdi che restano al palo.