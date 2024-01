Campionato, al via il turno infrasettimanale

Dopo il primo tentativo di fuga, La Fiorita e Virtus proveranno ad allungare già nel turno infrasettimanale. Montegiardino ha operato il sorpasso su Acquaviva nell'ultima giornata d'andata e ha confermato il primato nel weekend con il netto 3-0 sulla Libertas. Ora i ragazzi di Thomas Manfredini se la vedranno con il Faetano nel “Derby del Marano”, a caccia della decima vittoria in fila. Il pronostico pende tutto dalla parte de La Fiorita: 16 gol nelle ultime 3 partite e solo un gol subito, peraltro ininfluente nel 6-1 dal Domagnano. Dimostrazione di forza dei gialloblu che non vogliono lasciare la vetta, anche se la Virtus – impegnata 24 ore più tardi, mercoledì sera – è pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso. Per i neroverdi c'è la sfida al fanalino di coda Pennarossa, unica squadra ancora a secco di vittorie dopo 16 giornate, peggior attacco e peggior difesa del campionato. Buonocunto e compagni non possono lasciarsi sfuggire l'occasione di rimanere a contatto.

Come detto, La Fiorita e Virtus hanno fatto il vuoto: il Cosmos, terzo, è già a -8 dalla nuova capolista. C'è da sottolineare però la rimonta super dei gialloverdi di Nicola Berardi che ne hanno vinte 8 consecutive ed ora vogliono la nona, questa sera nel derby del castello di Serravalle contro una Folgore in gran forma e rinforzata dal mercato invernale. Sempre martedì – calcio d'inizio alle 21.15 – si giocano Murata-Libertas e Juvenes/Dogana-Domagnano, due sfide importanti in ottica 11° posto, l'ultimo che garantisce l'accesso agli spareggi play-off. A cui è interessato anche il Cailungo, che giocherà mercoledì contro il Fiorentino reduce da 3 hurrà di fila. Continua la fase altalenante del Tre Penne: i campioni di San Marino, nelle ultime 4, hanno vinto solo con la Virtus e perso con La Fiorita, Tre Fiori e Juvenes. La possibilità per Città di rialzarsi la offre il calendario, con il match contro la San Marino Academy. In diretta su San Marino RTV (mercoledì, ore 21,15) invece potrete vivere Tre Fiori-San Giovanni dal “Federico Crescentini” di Fiorentino: i rossoneri sono una bella sorpresa di questo campionato, i gialloblu – dopo un buon momento – hanno rallentato ma restano nel lotto delle inseguitrici.