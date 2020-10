Campionato: il Domagnano vince l'anticipo con il San Giovanni

Sul campo di Montecchio va in onda l’anticipo della quinta giornata di Campionato Sammarinese con il Domagnano che vince per 3-1 nei confronti del San Giovanni. Nei primi 15 minuti di gara le due compagini si studiano ma poi al 18’ l’incontro si sblocca. L’estremo difensore del Domagnano Leardini sbaglia il rinvio, la sfera arriva nella zona di Comuniello che di testa offre un ottimo pallone per Fancellu che senza problemi salta il difensore avversario e con un diagonale trafigge il 22 giallorosso. Nei minuti successivi gli undici di Paolo Cangini cercano il pareggio e lo trovano al minuto 33. Dopo una grande azione corale Michael Parma arriva sul fondo e crossa per Ambrogetti che tutto solo davanti al portiere gonfia la rete con un colpo di testa. Il Domagnano qualche minuto più tardi avrebbe anche la possibilità di andare in vantaggio direttamente da calcio di punizione, ma la conclusione di Alessio Cangini finisce alta di poco. Termina così la prima frazione di gara sul risultato di 1-1.

Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo con le due squadre che giocano a viso aperto. Al 54’ il Domagnano si porta in vantaggio. Paolo Cangini decide di sostituire Ambrogetti per Bianchini con quest’ultimo che riceve il pallone sul fondo del campo, si accentra e crossa per l’inserimento di Simoncelli che di testa infila la sfera nell’angolino basso, portando così il match sul 2-1. Dopo la rete del vantaggio il Domagnano cerca di gestire la partita, ma al 72’ la rosa di Baffoni ci prova con Ugolini che affronta Faetanini, il capitano del San Giovanni offre un ottimo pallone a Magnani che prova la conclusione al limite dell’area ma Leardini si supera bloccando il tiro. A due minuti dal termine Bianchini dopo un calcio d’angolo viene atterrato in area, per l’arbitro non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Cangini che è freddo e infila la sfera sotto al sette siglando la rete del 3-1, chiudendo il match. Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre sotto la doccia, con il Domagnano che porta a casa tre punti importanti, mentre il San Giovanni può comunque essere soddisfatto per la prestazione, dimostrando di aver alzato notevolmente il livello rispetto alle scorse stagioni.

di Thomas Crescentini