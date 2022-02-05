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13:58 Campionato Sammarinese: risultati FINALI della 19ª giornata
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Campionato Sammarinese: risultati FINALI della 19ª giornata

5 feb 2022
Campionato Sammarinese: risultati FINALI della 19ª giornata

Si gioca la 19^ giornata del campionato sammarinese:


TRE FIORI - LA FIORITA 3 - 3 

14' Gjurchinoski (TF)

38' Loiodice (LF) 

40' Rinaldi (LF) 

58' Rinaldi (LF)

79' D. Simoncini (TF)  

87' De Lucia (TF) 


CAILUNGO - TRE PENNE 1 - 2

33' Cesarini (TP)  

50' Gai (TP)

81' Urbinati (C)


FAETANO - COSMOS 1 - 0 

66' Soumah (F)  


FIORENTINO - MURATA    a Montecchio, ore 18 






DOMENICA 6 FEBBRAIO

SAN GIOVANNI - LIBERTAS

DOMAGNANO - VIRTUS

JUVENES/DOGANA - PENNAROSSA


RIPOSA: FOLGORE





CLASSIFICA:

TRE PENNE 38

LA FIORITA 29

TRE FIORI 29

VIRTUS 24

LIBERTAS 20

FOLGORE 20

PENNAROSSA 20

FAETANO 19

MURATA 17

DOMAGNANO 16

SAN GIOVANNI 14

FIORENTINO 13

JUVENES/DOGANA 7

CAILUNGO 7

COSMOS 3

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