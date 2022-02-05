Campionato Sammarinese: risultati FINALI della 19ª giornata

Si gioca la 19^ giornata del campionato sammarinese:
TRE FIORI - LA FIORITA 3 - 3
14' Gjurchinoski (TF)
38' Loiodice (LF)
40' Rinaldi (LF)
58' Rinaldi (LF)
79' D. Simoncini (TF)
87' De Lucia (TF)
CAILUNGO - TRE PENNE 1 - 2
33' Cesarini (TP)
50' Gai (TP)
81' Urbinati (C)
FAETANO - COSMOS 1 - 0
66' Soumah (F)
FIORENTINO - MURATA a Montecchio, ore 18
DOMENICA 6 FEBBRAIO
SAN GIOVANNI - LIBERTAS
DOMAGNANO - VIRTUS
JUVENES/DOGANA - PENNAROSSA
RIPOSA: FOLGORE
CLASSIFICA:
TRE PENNE 38
LA FIORITA 29
TRE FIORI 29
VIRTUS 24
LIBERTAS 20
FOLGORE 20
PENNAROSSA 20
FAETANO 19
MURATA 17
DOMAGNANO 16
SAN GIOVANNI 14
FIORENTINO 13
JUVENES/DOGANA 7
CAILUNGO 7
COSMOS 3