L'intervista a Matteo Cecchetti, CT Under 21 San Marino

"Non potevo chiedere di più -commenta il CT della Nazionale Under 21 Matteo Cecchetti - i ragazzi hanno fatto tutto quello di cui abbiamo parlato nella riunione tecnica". "Peccato - conclude- per il gol evitabile preso a fine primo tempo, il terzo è un infortunio che può capitare"

