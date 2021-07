Cellarosi: "Promozione risultato storico, abbiamo fatto un bellissimo lavoro"

Il movimento sammarinese del futsal continua a cresce e far appassionare sempre più persone. A “Calcio Estate” sono stati quattro i riconoscimenti riservati al calcio a cinque: premiati i migliori giocatori della scorsa stagione e la panchina d'oro per il miglior allenatore. Il Fiorentino campione del Titano fa incetta di trofei, piazzando ben tre membri su quattro sul palco del San Marino Stadium.

Il miglior giocatore della stagione 2020-2021 è Elia Pasqualini, universale sammarinese classe 1997 al suo terzo titolo consecutivo con la squadra rossoblu, diventato una certezza del futsal biancoazzurro. Insieme a Pasqualini, a decidere la finale contro La Fiorita fu un altro Elia, Michelotti, che si aggiudica il Futsal Talent 2021.

A chiudere il cerchio è l'ormai ex allenatore del Fiorentino Stefano Fallini, arrivato in Repubblica proprio l'estate scorsa. Massimiliano Bernardi de La Fiorita è il Bombardino d'Oro con 15 reti segnate durante l'anno. Grazie alla storica promozione in Serie A2 con la squadra femminile di Futsal, Gabriele Cellarosi ha vinto il San Marino Academy Best Coach.

Nel servizio le dichiarazioni di Gabriele Cellarosi