Cevoli: "Ragazzi concentrati, proveremo a giocare. Lazzari? Buone probabilità di essere titolare"

Intervista a Roberto Cevoli

Vigilia di una partita che può essere storica per San Marino, perché battere Gibilterra vorrebbe dire vittoria del girone e promozione in Lega C. Si riparte dal ko di misura dell'andata, partita che, commenta il CT Roberto Cevoli, ha dato "Indicazioni positive perché potevamo pareggiare. Abbiamo perso per un episodio sfortunato e quindi ci ha dato un po' di consapevolezza. È chiaro che dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente. La chiave è cercare di giocare, perché loro fanno un calcio un po' particolare: tirano sempre queste palle in aria, fanno mischie e sono molto bravi nelle palle inattive. Quindi dobbiamo cercare di tenere la palla per terra e giocare il più possibile, questo sicuramente. Rispetto all'andata qualcosa devo cambiare inevitabilmente: non abbiamo Battistini, Capicchioni è ancora infortunato e quindi qualcosa dobbiamo inventarci. Ma sono molto fiducioso perché vedo i ragazzi molto concentrati, sanno dell'importanza di questa partita e quindi sono fiducioso, li vedo bene. Lazzari? È entrato benissimo a Gibilterra, quindi ha buone possibilità di giocare dall'inizio. Però mi voglio prendere tutto il tempo che ho a disposizione per pensarsi bene fino alla fine".