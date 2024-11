Cevoli: "Scendiamo in campo per vincere"

Intervista a Roberto Cevoli CT San Marino

Roberto Cevoli: "I ragazzi si sono guadagnati questa grande opportunità, perchè si stanno impegnando molto, lo stanno facendo con attenzione e determinazione e quindi sono contento per loro. Il lavoro grosso è stato quello di modificare la mentalità, e devo dire che hanno risposto subito molto bene, per cui -ripeto- il grande merito è loro perchè si sono messi a disposizione e hanno capito quello che intendevo e quello che volevo, lo hanno fatto bene e proveranno a farlo ancora. Abbiamo due squalificati, quindi devo cambiare è inevitabile, non gli avremo e dovremo sostituirli. Ancora non ho deciso la formazione. Noi dobbiamo vincere la partita e quindi voglio vedere l'atteggiamento di venerdì, chiaro che poi ci sono anche gli avversari quindi in base a questo dobbiamo prendere le contromisure".

