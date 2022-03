Sentiamo Eleonora Cecchini

Contro la Roma Femminile la San Marino Academy conquista un successo per 3-1 molto importante in chiave classifica. Le Titane salgono al terzo posto. Contro le giallorosse arriva il primo gol della sammarinese Eleonora Cecchini che da luglio si traferirà negli Stati Uniti per motivi di studio e giocherà nel campionato di calcio universitario.