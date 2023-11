Nel video l'intervista a Filippo Berardi

Nel dopo partita grande soddisfazione per Filippo Berardi autore del gol di San Marino contro la Finlandia: "Sono contento, è un po' che mancavo in Nazionale, quindi sono sicuramente contento di aver fatto questo gol, in più tre partite consecutive in gol San Marino non era mai riuscito, quindi è un record che fa piacere. Stiamo crescendo molto, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni".

