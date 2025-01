Faetano - La Fiorita. Zazas: "Colpito nei momenti giusti", Acquarelli: "Puntiamo ancora ai playoff"

Le interviste

"Siamo contenti di aver fatto una bella partita. Secondo me, abbiamo colpito nel momento giusto e poi siamo stati bravi a chiuderla e soprattutto sono più contento di non aver preso gol durante la partita". Autore del goal dell'1-0 che ha sbloccato la sfida contro il Faetano, nonché di un'altra ottima prova, Hernan Zazas Sanchez spiega come La Fiorita riesca ad avere una tale solidità difensiva: "Credo che sia l'umiltà giusta che abbiamo tutti e anche la fame di voler fare bene tutte le domeniche".

Lato Faetano, capitan Maicol Acquarelli commenta così la prova dei gialloblù: "Siamo partiti con un approccio secondo me abbastanza giusto, nel senso che non ci siamo scoperti, abbiamo limitato molto La Fiorita e, sì, purtroppo dopo sono gli episodi che ci hanno condannato. In quest'ultimo periodo stiamo pagando soprattutto questo".

Adesso l'obiettivo di puntare almeno al turno preliminare comunque è ancora valido per voi?

"Sì, assolutamente. È il nostro obiettivo primario e non deve assolutamente venire a mancare, anche perché ci aspetta un trittico di partite molto importanti dove andiamo a giocare tutti scontri diretti dopo un periodo fatto di tre partite in dieci giorni che non sono andate come pensavamo, soprattutto quella con il Cailungo. Quindi, sì, puntiamo puntiamo dritti al preliminare".