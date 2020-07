Femminile: parte la stagione della San Marino Academy, Fabry Vecchione a un passo dal Titano

Prende forma la San Marino Academy targata serie A. La squadra di Alain Conte inizierà ufficialmente la preparazione domani, dopo i primi giorni dedicati a test e visite mediche. Nella prossima serie A delle biancoazzurre ci sono novità importanti.

Sul fronte arrivi i nomi internazionali sono quelli della giapponese Shino Kunisawa, ex Tavagnacco, dell'inglese Karin Muya, con un'esperienza anche in serie A con l'Orobica e della tedesca Vivien Beil, già al Napoli la scorsa stagione.

Sul fronte italiane, le novità sono Camilla Labate, tra le più promettenti calciatrici under 23 azzurre, con tre scudetti Primavera con la maglia della Res Roma in curriculum. Si aggiunge la scommessa Melissa Nozzi. L'ex Bologna e Pescara torna in serie A dopo l'esperienza vissuta con il Chieti. Grande colpo a centrocampo con Azzurra Corazzi. Nazionale under 19 arriva in prestito dalla Fiorentina. Alle novità si aggiungono diverse conferme, a partire dal capocannoniere Raffaella Barbieri e del capitano Yesica Menin. In uscita, a Simona Innocenti e Martina Bianchi, che avevamo già anticipato, salutano anche la bulgara Simona Petkova, Alessandra Piergallini, Francesca Larocca ed Ylenia Deidda.

Confermati i prestiti dalla Jesina di Gloria Ciccioli e Aurora De Sanctis. Praticamente è fatta per Faby Vecchione, attaccante del Pomigliano che ha stravinto il girone D di serie C. La rosa della San Marino Academy sarebbe così quasi al completo, eventuali nuovi arrivi saranno valutati nei prossimi giorni e potrebbero andare a rinforzare il reparto difensivo. A integrazione della rosa le giovani del gruppo Primavera, Eleonora Cecchini e le due sorelle Alice e Giulia Zaghini, difensore e portiere.