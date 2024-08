Fiorentino Futsal: la sfida con il Cymru deve essere un’occasione

Due partite diverse nello svolgimento ma estremamente intense. Anche per questo la giornata di riposo arriva nel momento migliore, per consentire agli acciaccati di recuperare in vista dell’ultima sfida - comunque complicata - ma che può riservare sorprese. Fiorentino e Pro Futsal Cymru sono ancora a quota 0 dopo le prime due partite: i gallesi sono stati sconfitti 5-1 dal Minerva e 7-2 dall’Amigo Northwest. I rossoblu, dopo l’ottima prestazione contro i bulgari, hanno patito la stanchezza e la differenza tecnica con il quintetto svizzero che si è imposto 14-0 con statistiche eloquenti: 68 tiri a 3 nel corso dei 40’ effettivi. Ma c’è tanto di buono da prendere, soprattutto dal match contro l’Amigo: sacrificio, voglia di mettersi in gioco - nonostante una squadra rivoluzionata dal mercato - e attenzione ai dettagli. Il tecnico Gianni Galli ha avuto poco tempo per assemblare la squadra ma già si vedono spunti interessanti, in un palcoscenico di tutto rispetto come la Champions League. In più è arrivato anche quel gol di Alessandro Morri che ha dato carica all’ambiente.

Con la speranza che il Minerva sia stato solo un’incidente di percorso, il Pro Futsal Cymru deve rappresentare un’occasione. Servirà recuperare al 100% gli acciaccati e le energie per chi sta meglio. Non ci sarà contro i gallesi però Daniele Maiani, uno dei migliori in casa Fiorentino per qualità ed esperienza, espulso con il Minerva.

Nel servizio l’intervista a Daniele Maiani, centrale Fiorentino Futsal