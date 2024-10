Fiorentino: si è dimesso Leo Acori

Come anticipato dalla nostra emittente, Leo Acori ha rassegnato le dimissioni da tecnico del Fiorentino. L'ex allenatore di Rimini e Cremonese lascia il club rossoblu per motivi famigliari.

Questo il comunicato della società Fiorentino:

"Leonardo Acori ha rassegnato le proprie dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra. La decisione è stata presa per motivi personali e famigliari. Ringraziamo il mister Leonardo Acori per il suo impegno, la professionalità e la dedizione dimostrata durante il suo incarico ma anche per le sue qualità umane che in questi pochi mesi ha saputo trasmettere a tutto l’ambiente. Auguriamo a Leonardo Acori il meglio per il suo futuro personale e professionale. La società Fc Fiorentino sta già valutando le possibili alternative per la guida tecnica, e nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo allenatore".