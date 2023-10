FSGC: due iniziative per un avvicinamento coinvolgente a San Marino - Danimarca

La FSGC sta preparando una serie di iniziative assolutamente da non perdere ruotanti attorno alla partita del 17 ottobre fra le Nazionali di San Marino e Danimarca. Le tappe di avvicinamento al kick-off saranno dedicate soprattutto ai tifosi: tanto a quelli in arrivo dalla Scandinavia quanto a quelli locali. Nel Match Day-1, ovvero lunedì 16 ottobre alle 21:00, le due tifoserie si sfideranno in una gara amichevole ospitata sul manto di Montecchio. Le “selezioni” saranno a numero chiuso. La lista dei 20 giocatori della rappresentativa di San Marino sarà compilata sulla base delle richieste che verranno inoltrate all’indirizzo slo@fsgc.sm. Nella stessa mail occorrerà indicare anche la propria taglia in funzione della distribuzione delle divise da gioco. Queste ultime potranno essere anche acquistate dagli stessi giocatori selezionati al prezzo speciale di 40€. Il ricavato di tali vendite sarà destinato interamente a progetti di beneficenza. Se le richieste di partecipazione saranno superiori a venti unità, verrà data priorità a coloro che acquisteranno la divisa e pertanto parteciperanno all’iniziativa di beneficenza.

Nel giorno di gara, vale a dire martedì 17 ottobre, sarà allestito presso il parcheggio del Multieventi Sport Domus un fan village diviso in due aree: da una parte ci sarà il “beer festival” dei tifosi danesi, organizzato da questi ultimi ma al quale la FSGC fornirà il suo supporto diretto in tema di logistica e sicurezza; dall’altra ci saranno stand, gazebo e campetti organizzati dalla FSGC assieme a MIamo by Sitaly & LSC, per creare esperienze di condivisione e divertimento incentrate sul tema della sostenibilità ambientale. Verranno infatti toccate alcune delle tematiche presenti nella Strategia di Responsabilità Sociale 2030 della FSGC: il mezzo di divulgazione non saranno lezioni didattiche o proiezioni di filmati/slide, ma il puro divertimento.