Gabriele Cellarosi nuovo allenatore del Futsal femminile

Gabriele Cellarosi è il nuovo allenatore della squadra sammarinese di Futsal Femminile. Altra Importante novità è è rappresentata dall'arrivo di Angelo Novelli, in passato autentico factotum del Cesena Futsal, che ricoprirà la carica di direttore sportivo. “Ritengo doveroso ringraziare innanzitutto i dirigenti di questa squadra per la fiducia che hanno riposto in me. Il progetto Academy è sicuramente molto stimolante: è partito un po’ in sordina un paio di anni fa, ma oggi mi vengono fornite tutte le possibilità per portarlo avanti nel migliore dei modi.

A livello personale sarà una stagione diversa da quelle passate, perché per la prima volta potrò concentrare tutte le mie energie su una rosa soltanto, anziché su molte come avveniva fino allo scorso anno. L’obiettivo è circondare mister Cellarosi di un gruppo e di uno staff motivati ed affiatati. “Siamo tutti molto carichi e non vediamo l’ora di iniziare. Lo stesso mister è super motivato, ma conoscendolo non avevo dubbi in proposito. Il lavoro sul mercato procede spedito; su questo versante è preziosissimo il contributo di Valentina Piscaglia, che era con me a Cesena e che conosce perfettamente la realtà regionale. Lei sarà al mio fianco anche in questa avventura sammarinese.





Ed eccolo, dunque, il rinnovato staff della San Marino Academy futsal femminile:

Allenatore – Gabriele Cellarosi

Allenatore in seconda - Manuel Gabrielli

Preparatore dei portieri - Nicholas Moreno

Preparatore atletico – Andrea Landi

Fisioterapista – Elisa Zavatta

Dirigenti – Francesca Stolfi, Alessandra Carratù, Valentina Piscaglia

Direttore Sportivo – Angelo Novelli