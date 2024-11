Gol da Guinness, Osayande nella storia: "Non ci credevo, sono molto contento"

Un gol per la storia, non solo sammarinese. Quello realizzato da Osayande entra nella top 20 delle reti più veloci di sempre. "Non ci avevo neanche pensato, ho chiesto a Tommy di toccare la palla perché ho visto il portiere un po' fuori e ci ho provato". Ecco, un gol velocissimo e di fatto il gol più veloce della storia del calcio di San Marino intanto. "Non ci credevo, dopo che l'ho visto ero molto contento".

L'attaccante del club più antico del calcio sammarinese scrive un'altra pagina di storia della società di Borgo Maggiore e dell'interno movimento biancoazzurro. Una rete dopo 4''07 è da Guinness dei primati e sul podio di tutti i tempi tra i campionati di prima divisione.



"Anche su questo non ci credevo davvero, ho visto i secondi e ho detto che ce l'ho fatto, è incredibile"

Cosa ti hanno detto i tuoi compagni squadra?

"Mi hanno tirato due schiaffi e non ci credevano, mi hanno detto che se non entrava mi menavano.

Ci avevi già provato?

"No, mi è venuto così sul momento così di provare"

Hai visto il portiere fuori dai pali e poi hai tirato così?

"Sì, ho visto il portiere un po' fuori e ci ho provato"

Questioni di centesimi, ma che confermano l'affinità di San Marino con questi record. Resta indimenticabile il gol all'Inghilterra di Davide Gualtieri dopo 8,1 secondi del 1993. Osayande è secondo alle spalle dell'australiano Damian Mori, 3” 69 in una partita della National Soccer League del 1995. C'è una dedica particolare perché questo è un gol storico?

"Lo dedico al mio fratello e alla mia famiglia"

Com'è questo campionato sanmarinese?

"Molto tosto, siamo partiti bene e adesso speriamo di continuare sulla strada giusta"

Adesso ti aspettano ogni domenica, ogni volta che tiri in porta al fischio d'inizio?

"Ecco bisogna trovare un altro modo di fare il gol, magari una rovesciata da fuori area"