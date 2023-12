Il Victor San Marino riceve il Prato, obiettivo continuità

Ritrovati vittoria e secondo posto col colpaccio di Imola, il Victor San Marino riceve proprio la squadra che le ha restituito la posizione perduta col Forlì. Ad Acquaviva c'è il Prato, che col successo sul Lentigione – utile al Victor per scavalcare gli emiliani - ha aperto, al meglio, una vera e propria striscia di fuoco: dopo i biancazzurri lo attendono Corticella, Carpi e Ravenna, praticamente 5 delle prime 7 una dopo l'altra. Fase di calendario tremenda che i toscani hanno aperto con una vittoria pesante, che ha permesso loro di uscire, di un punto, dalla zona playout.

Gli ospiti saranno privi del terzino Lambiase e del mediano Cela, squalificati. Nel Victor ovviamente fuori D'Este, per il quale gli esami hanno evidenziato una lesione di 2° grado del collaterale mediale e uno stiramento del crociato anteriore: almeno un mese di stop, poi sarà valutato. Tutto sommato non male, visto che si temeva la chiusura anticipata della stagione. Oltre al bomber mancherà Lazzari, fuori per un risentimento agli adduttori. Recuperati gli altri acciaccati, Haruna, in panchina già domenica scorsa, Giacomo Benvenuti e Socciarelli.

Di fronte ci sarà un Prato ben lontano dalle posizioni sperate in avvio di stagione, infatti la società sta correndo ai ripari. Negli ultimi giorni, sono arrivati tre giocatori: due veterani della D come l'attaccante Sowe, che ha in curriculum 4 promozioni in terza serie, e il centrocampista Sadek, provenienti da Cavese e Imolese; e dal Certaldo è tornato il centrocampista Gargiulo, quasi 100 presenze in C (dove ha giocato tre anni proprio a Prato).

Nel video le parole di Stefano Cassani, allenatore del Victor San Marino