Manca sempre meno a Kazakistan-San Marino, penultimo impegno per la Nazionale nelle qualificazioni ad Euro 2024. Match che potrete seguire in diretta su RTV Sport dalle 16. Per le ultime e per la formazione c’è il nostro inviato ad Astana, Alessandro Ciacci.



In conferenza stampa é intervenuto anche Lorenzo Capicchioni. Il centrocampista della Sammaurese partirà dal primo minuto.

Nel video la sua intervista