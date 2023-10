L'Irlanda del Nord vince "solo" 4-0 contro San Marino. E l'Italia ringrazia...

Chi l'avrebbe mai detto che l'Italia Under 17 avrebbe dovuto ringraziare San Marino per qualificarsi al Turno Elite degli Europei di categoria? La sconfitta con la Grecia – prima a punteggio pieno – ha fatto sudare freddo gli Azzurrini che, a quel punto, hanno dovuto sperare nei ragazzi di Loris Bonesso impegnati contro l'Irlanda del Nord. Alla fine il 4-0 di Santarcangelo ha permesso all'Italia di prendersi il secondo posto grazie alla differenza reti, con i sammarinesi bravi a resistere agli ultimi assalti. Ancora con speranze di qualificazione, la nazionale nordirlandese scatta a razzo dai nastri di partenza: Burnside si inserisce, Jacopo Casadei é già chiamato alla prima risposta. Non inquadra lo specchio invece Feeney, sul servizio di Brannigan. La spinta incessante porta al vantaggio già prima del quarto d’ora: Doherty sul secondo palo dove arriva con i giri giusti lo stesso Cole Brannigan che prende in controtempo Casadei e fa 1-0. Bel gol da parte dell’esterno che milita nelle giovanili dell’Aston Villa. Poi i biancazzurrini sembrano prendere le misure e fanno capolino in avanti con Enea Della Balda: finte di corpo e mancino bloccato da Grainger. Sul ribaltamento di fronte però l’Irlanda del Nord colpisce: Casadei é superlativo sulla volèe potente di Feeney ma la palla rimane lì e il Callum Burnside la gira in porta per il raddoppio dei ragazzi del CT Waterworth. Ci pensa ancora Casadei ad evitare un passivo peggiore nella prima frazione: grande parata con i piedi su Feeney.

Il momentaneo ko dell’Italia all’intervallo carica ancora di più i nordirlandesi che, dopo 90 secondi della ripresa, siglano il 3-0: stacco imperioso di Haughey su corner e sfera all’angolino. I calci piazzati ora diventano un’arma: ancora Haughey centra in pieno la traversa, sulla ribattuta Feeney farebbe 4-0 ma il direttore di gara annulla per il fuorigioco del numero 15. Arriverà comunque il poker dei britannici con Briaden Graham che, sulla palla in profondità, scappa alle spalle di Bugli e trafigge Francesco Della Balda entrato da poco al posto di Casadei tra i pali sammarinesi.

Dopo tre partite in una settimana la stanchezza si fa sentire ma San Marino resiste strenuamente agli ultimi assalti dell’Irlanda del Nord a cui basterebbe un gol per pareggiare tutti i conti con l’Italia in ottica qualificazione. Mischie sempre sventate da una Nazionale coraggiosa e che lotta su qualsiasi pallone. Ci mette una pezza anche Francesco Della Balda che respinge con i piedi su Graham. O’Neill anticipa tutti sul primo palo ma non trova la porta, l’Under 17 ci prova in contropiede con Faetanini per Enea Della Balda fermato sul più bello. Polemiche nordirlandesi nel finale per un rigore non concesso ma finisce così: il 4-0 non basta all’Irlanda del Nord. San Marino esce tra gli applausi, compresi quelli dell’Italia di Massimiliano Favo.