La Fiorita è in Irlanda del Nord, in 20 per sfidare il Coleraine

Nemmeno la stagione delle coppe in gara secca risparmia la trasferta alla Fiorita, tornata nel Paese che sin qui l’ha fatta sognare di più. Di nuovo in Irlanda del Nord a tre anni dalla sfida d’andata col Linfield, nella quale il pari sfumò solo allo scadere. Allora era Champions e si giocava a Belfast, stavolta è Europa League e la capitale fa giusto da pista d’atterraggio, prima dell’ora abbondante di pullman in direzione nord-ovest. Il Coleraine attende nel suo The Showgrounds, l’alloggio però è nella vicina Limavady: un resort isolato nel cuore della campagna, tra campi da golf e il classico verde d’ordinanza irlandese.

Dei giocatori in lista sono rimasti a casa Carlo Valentini, fermato da una distorsione al ginocchio, e il terzo portiere Neri. Dando un occhio ai 20 di Berardi spicca un netto cambio di rotta nella costruzione del gruppo, la cui età media, rispetto alle recenti spedizioni, è decisamente più bassa. Stavolta niente ex dal passato illustre come Damiano Tommasi – assente dopo 5 partecipazioni in fila – o Adrian Ricchiuti. Si punta sui giovani nazionali – 5 tra maggiore e U21, età massima 24 anni – e su innesti dalla Serie D tutti sotto i 30: il difensore Brighi, gli attaccanti Peluso e Damiano e il centrocampista Errico, tornato sul Titano dopo la fugace esperienza al San Marino nel 2017.





Dall'Irlanda del Nord,

Riccardo Marchetti





Nel video le parole di Simone Errico, centrocampista La Fiorita