La Fiorita, Gasperoni: "Mi sono fatto un bel regalo. Abbiamo dimostrato chi siamo"

Intervista a Marco Gasperoni

32° compleanno perfetto per Marco Gasperoni che oggi compie gli anni e ieri ha siglato il gol vittoria della sua Fiorita sul Cosmos: "Mi sono fatto un bel regalo, sono contento per il gol e per la vittoria, è stata una partita difficile ma abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e compatta. Abbiamo sofferto, perché la Cosmos è una squadra forte. L'abbiamo voluta fortemente, l'abbiamo preparata bene e anche attraverso tante difficoltà l'abbiamo portata a casa. La squadra ha fatto una buona prestazione, potevamo anche chiuderla ma è andata bene così".