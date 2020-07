Un'altra squadra sammarinese vive ore frenetiche. È la Folgore che è in attesa della decisione della Commissione della Uefa preposta a deliberare sulla partecipazione dei club alle competizioni internazionali. La squadra di Falciano, che al momento della chiusura anticipata del campionato occupava il secondo posto in classifica, si era qualificata per l'Europa League, ma sul club pende un illecito sportivo del 2018 legato al match fixing.