La Nazionale è pronta al debutto

Nel servizio l'intervista a Roberto Osimani, CT Futsal San Marino

Si chiama Palazzo della Cultura e dello Sport, è grande, funzionale, anche bello. Ospiterà le gare del gruppo D che con San Marino comprende anche Albania, Bulgaria e Andorra. Il debutto alle 16,30 di oggi proprio contro la formazione albanese, favorita sulla carta e anche dalle carte, con un paio di brasiliani non proprio di Tirana o dintorni comunque con i documenti in regola. Pochi stravolgimenti dopo la rifinitura di ieri sera che al CT Osimani è servita essenzialmente per lavorare su concetti che ribadisce da tempo e per adattare la squadra all'assenza di Busignani, squalificato. Il nuovo regolamento prevede la qualificazione al turno successivo delle prime due classificate, più spazio per le migliori terze. Ecco perché potrebbe essere importante anche il semplice restare dentro la partita.