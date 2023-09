La Supercoppa Futsal è della Folgore: 2-1 al Fiorentino

La vendetta “sportiva” della Folgore si consuma nella prima della nuova stagione: dopo aver perso campionato e coppa per un niente, la Supercoppa resta almeno per un altro anno nella bacheca di Falciano. Il terzo Fiorentino-Folgore nel giro di pochi mesi questa volta sorride ai giallorossoneri che si impongono per 2-1 e non permettono ai rossoblu di detenere – nello stesso momento – tutti i trofei del futsal nostrano. Una finale bloccata nella prima parte e che si è animata nel finale, comunque giocata alla grande dai ragazzi del neo-tecnico Claudio Zonzini che non poteva esordire meglio sulla panchina della Folgore: prima vittoria e primo trofeo alzato. Come detto, un primo tempo con due squadre che pensano prima a non prendere gol e poi a farlo. Meglio Falciano però che fa la partita, pressa alto e impegna Protti – recuperato in extremis – in più di un'occasione. Ci provano in successione Pellegrini, Bernardi e Pasqualini. Poi, dal nulla, esce il Fiorentino di Matteo Michelotti e colleziona la chance più importante del primo tempo: Andrea Ercolani a botta sicura, miracolo di Geri che mantiene lo 0-0.

Nella ripresa i ruoli sembrano invertirsi con il Fiorentino che la fa da padrone. Zafferani gira da corner e la difesa giallorossonera in qualche modo si salva. Poi ancora Ercolani ci prova e centra il palo esterno. La Folgore però non resta a guardare: ci vuole un grande Protti per dire di no con i piedi a Chezzi. E' il preludio al vantaggio: contropiede fulmineo di capitan Bernardi, servizio al centro dove c'è uno dei protagonisti meno attesi, Michele Ercolani, che da due passi mette dentro e firma l'1-0 dei ragazzi di Zonzini. Che sfiorano il raddoppio, ancora con una ripartenza azionata da Bernardi fermato dal solito Protti. Il Fiorentino si scuote e, nel momento migliore degli avversari, riemerge con il migliore della serata: Luca Zafferani incrocia con il mancino, diagonale imprendibile per Geri ed è 1-1. Neanche il tempo di festeggiare che, qualche secondo più tardi, Bernardi è tutto solo e riporta avanti la Folgore. 2-1, succede tutto in un'istante. Nel finale i rossoblu ci provano, anche con il portiere di movimento. Le chance più grandi capitano a Busignani – straordinario Geri sul missile del 18 di Michelotti – e ancora ad Andrea Ercolani che dopo il palo colpisce anche la traversa. Sull'ultima parata di Geri a Maiani scorrono i titoli di coda: la Folgore ha vinto la Supercoppa in un altro bellissimo spot per il calcio a 5 di San Marino.