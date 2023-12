Lo Stadio di Acquaviva tra i progetti menzionati dalla FIFA nel progetto Forward partito nel 2016

Nell’ambito del progetto Forward della FIFA, la massima organizzazione del calcio mondiale ha realizzato un report sull'utilizzo dei finanziamenti ricevuti dalle federazioni affiliate. Nel caso di San Marino si ricorda nello specifico la realizzazione dello Stadio di Acquaviva. Grazie a Forward la FSGC ha ricevuto contributi pari a 9.8 milioni di dollari, dei quali 4.3 investiti in infrastrutture.

Il progetto Forward è stato creato nel 2016 e ha già garantito 2,8 miliardi di dollari allo sviluppo del calcio. Al termine di questo nuovo ciclo, che si chiuderà nel 2026, l’importo totale raggiungerà i 5 miliardi di dollari. Una cifra ridistribuita tra le 211 federazioni affiliate.

Nel report, la FIFA ha selezionato anche cinque progetti per ogni confederazione. Esempi per rappresentare gli obiettivi raggiunti da evidenziare. Per quanto riguarda la confederazione europea (UEFA) è stato scelto anche il progetto di San Marino che ha portato alla realizzazione della nuova struttura di Acquaviva. Nel report sono ricordati gli interventi realizzati per migliorare la struttura attraverso un progetto biennale che ha visto finanziamenti FIFA Forward per 1,5 milioni di dollari.