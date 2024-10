Matteo Cecchetti: "Serviranno cuore, coraggio e mentalità"

Nel video l'intervista al Commissario Tecnico Matteo Cecchetti

La Nazionale Sammarinese Under 21 affronta la Lettonia nell'ultima partita delle qualificazioni Europee. Alla vigilia del match ha parlato il Commissario Tecnico Matteo Cecchetti: "Chi indossa questa maglia sa che serviranno cuore e attenzione. Dobbiamo limitare gli errori e fare le cose per bene. Questo è un gruppo che ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Sappiamo che anche con la Lettonia sarà difficile - ha aggiunto Cecchetti - ma come dico sempre ai miei giocatori, non partiamo sconfitti e con la giusta mentalità possiamo fare risultato".