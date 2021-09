Mondiale 2022: Andorra - San Marino in diretta su RTV SPORT

Vigilia europea per le Nazionale Sammarinese di calcio. La squadra di Franco Varrella è partita questa mattina per Andorra dove domani sera affronterà i padroni di casa nella quarta giornata delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Assenti gli infortunati Filippo Berardi, Davide Simoncini e Cristian Brolli, il resto della rosa è a disposizione del commissario tecnico che, alla luce delle ultime amichevoli, dovrebbe schierare sul fronte offensivo, Matteo Vitaioli in coppia con Nicola Nanni. Andorra - San Marino sarà trasmessa in diretta da RTV SPORT, domani sera alle 20.45.