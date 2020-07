Murata: arrivano il difensore Campidelli e il centrocampista Sacco

La Società Sportiva Murata ha ufficializzato i due primi nuovi innesti a disposizione dell'allenatore Achille Fabbri: si tratta del difensore, ex Verucchio, Diego Campidelli e del centrocampista, ex Domagnano e Folgore, Stefano Sacco. Sono stati ingaggiati per dare fosforo al pacchetto arretrato e alla mediana. "Sono felice di ritornare nel Campionato Sammarinese e soprattutto sono contento di far parte di una società storica e ambiziosa come il Murata - ha detto Campidelli - conosco già il mister e molti giocatori della rosa e questo renderà il mio inserimento molto agevole".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il mediano Stefano Sacco, con alle spalle una lunga militanza nel Campionato Sammarinese: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione, sono carico e molto motivato". Sulle potenzialità della squadra bianconera nutre grandi aspettative: "La squadra è competitiva, l'anno scorso sono stati protagonisti e ci sono tutte le possibilità per ritagliarsi un ruolo di primo piano". Un'ultima battuta sulla nuova formula del Campionato: "E' un format inedito per la nostra realtà, sarà tutto da scoprire visto l'aumento delle partite che ogni squadra dovrà disputare".