Nanni-gol al 91’, San Marino-Gibilterra 1-1

San Marino è padrone del proprio destino. Con l’1-1 contro Gibilterra resta tutto aperto per quanto riguarda la promozione in Lega C di Nations League.

Gibilterra va avanti 1-0 nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Walker al 10’, San Marino ha due grandi occasioni per pareggiare ma prima sbatte sul palo colpito da Lazzari poi sul miracolo di Banda a dire di no a Nanni.



Nella ripresa Colombo devia clamorosamente sulla traversa il possibile match-point di De Barr e, in pieno recupero, Nicola Nanni si conquista il calcio di rigore che poi va a trasformare per il definitivo 1-1.

Lunedì prossimo, contro il Liechtenstein, sono tre i possibili scenari: se San Marino vince è promosso in Lega C, se pareggia è agli spareggi (con Gibilterra avanti), se perde è fuori da tutto con il Liechtenstein agli spareggi.