Nazionale: Alex Stimac e Dante Carlos Rossi le novità di Varrella

Torna ad allenarsi la Nazionale Sammarinese di Franco Varrella. Tra le novità del CT il portiere Alex Stimac, recentemente naturalizzato sammarinese e il difensore del Pennarossa Dante Carlos Rossi, giocatore di origini argentine.

Tra i convocati figurano anche i tre professionisti sammarinesi. Torna in Nazionale Elia Benedettini a distanza di 8 mesi dal grave infortunio al ginocchio. Ci sono anche gli attaccanti Nicola Nanni e Filippo Berardi. Il giorno successivo tornerà in campo anche la Nazionale under 21 in vista della sfida casalinga contro la Repubblica ceca del 2 settembre. 34 i calciatori convocati dal ct Fabrizio Costantini, alcuni dei quali rientrano anche nella lista di Varrella.