Procura Federale: squalifiche per Denis Casadei, Fabio Gasperoni e Raffaele Barretta

Sulla base della richiesta del Cosmos sul presunto tentativo di illecito sportivo relativo alla partita Faetano – Cosmos della scorsa stagione. La commissione disciplinare della FSGC ha squalificato per 4 mesi l'allora direttore sportivo de La Fiorita Denis Casadei, comminando anche un'ammenda di 300 euro. Inoltre la società di Montegiardino, a titolo di responsabilità oggettiva, è stata sanzionata con 1000 euro di ammenda. Squalificato per 1 mese, con un totale di 150 euro di multa al Faetano, il presidente Fabio Gasperoni. È stato infine squalificato per 2 mesi e 15 giorni Raffaele Barretta, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Faetano, inibizione da scontarsi nel momento in cui verrà nuovamente tesserato presso la FSGC.