Roberto Di Maio: "Sono pronto a dare una mano alla Nazionale"

Una domenica che Roberto Di Maio ricorderà sicuramente a lungo. In tarda mattinata la cerimonia solenne a Palazzo Pubblico, davanti ai Capitani Reggenti, per giurare fedeltà alla Repubblica San Marino. Nel primo pomeriggio a Montecchio, la super sfida di campionato tra Cosmos e Tre Fiori, finita con un pareggio e un cartellino rosso nel convulso finale. Una giornata dalle emozioni forti per l'ex difensore di Lecce, Nocerina e Catanzaro. Quarant'anni compiuti a settembre, Roberto Di Maio, ora cittadino sammarinese, non nasconde il desiderio di poter indossare la maglia della Nazionale.

Nel servizio, l'intervista a Roberto Di Maio