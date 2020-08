San Marino Academy: domani esordio in Serie A ad Empoli

SRV_INT_PRIMO_TOCCACELI_220820

E' tutto pronto per la prima assoluta di una squadra sammarinese in Serie A. Domani, alle 17.45, la San Marino Academy farà il suo esordio nella massima categoria al “Centro Sportivo di Monteboro” contro l'Empoli. Un evento storico, raggiunto grazie ad una crescita esponenziale del movimento del calcio femminile sul Titano. Oltre alla doppia promozione in due anni della prima squadra – dalla C alla A – anche lo sviluppo importante legato al settore giovanile, dalla Primavera alla novità assoluta dell'Under 17. E proprio oggi allo Stadium c'è stata la presentazione delle selezioni “in rosa” che rappresenteranno San Marino nei campionati nazionali. L'attenzione, vuoi o no, è rivolta al match con le toscane.

San Marino Academy che sarà al gran completo, con l'ex Chievo ed Orobica Margherita Salvi a sostituire l'infortunata Francesca Montanari tra i pali. Davanti, dall'inizio o a partita in corso, si farà affidamento alla vena realizzativa di “Fabianinha”, Fabiana Vecchione.

Nel servizio le interviste a Alain Conte, allenatore San Marino Academy, e Fabiana Vecchione, attaccante San Marino Academy