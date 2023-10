Serie C, il derby tra Vis Pesaro e Fermana finisce 2-2

Il Tonino Benelli di Pesaro ospita la sfida derby tra la Vis e la Fermana, squadre divise da un punto in classifica e reduci da sconfitte. I biancorossi partono all'attacco e dopo pochi secondi costruiscono la prima occasione con De Vries che impegna Borghetto alla parata in angolo. Il vantaggio della Vis Pesaro arriva al 19' sul cross dalla trequarti il colpo di testa all'indietro di Manuel Pucciarelli vale il vantaggio anche con la complicità di Borghetto che sbaglia l'uscita.

Inizia bene il derby per i padroni di casa che hanno in Pucciarelli il giocatore più pericoloso, al 24' la conclusione a giro si stampa contro il palo, sulla ribattuta ci prova ancora, la palla finisce sul fondo. La prima vera occasione per la Fermana alla mezz'ora con Semprini che calcia da dentro l'area, la palla finisce fuori. Lampo dei canarini al 35' quando in contropiede colpiscono.

Curatolo serve Semprini che in area di rigore incrocia il tiro, la conclusione vale l'1-1. È un ottimo momento per gli ospiti che al 44' trovano anche la rete del sorpasso con Curatolo che dopo aver scambiato con Semprini firma il 2-1 che fa esplodere il tifosi ospiti. Nella ripresa la Vis Pesaro ristabilisce la parità al 61'. Sul cross dalla destra di Pucciarelli, girata di testa di Sylla che batte Borghetto. Il derby è sul 2-2. La partita si scalda e nel finale arriva anche l'espulsione del tecnico della Vis Pesaro Banchieri. Al fischio finale è 1 punto a testa.