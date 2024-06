Torneo Internazionale del Titano: trionfo della SPAL

La SPAL succede alla Vis Pesaro e iscrive il suo nome nel “giovanissimo” - ma altrettanto importante – albo d'oro del Torneo Internazionale del Titano, giunto alla seconda edizione. Un gol poco dopo il calcio d'inizio permette ai ferraresi di superare il Cesena, con i bianconeri al secondo ko consecutivo all'ultimo atto. Non basta al Cavalluccio della ex bandiera Beppe De Feudis una finale all'attacco, con tante occasioni create dai giovani e promettenti talenti del vivaio romagnolo. A far festa è la SPAL guidata da Daniele Sitta.

Un torneo impreziosito dalla presenza della Juventus Under 12 che, dopo essere stata battuta in semifinale dalla stessa SPAL, si è presa il podio ad Acquaviva superando nella "finalina" 3°/4° posto la grande sorpresa, La Fiorita. Un gran balzo in avanti per i sammarinesi, in grado di eliminare – tra le altre – la Vis Pesaro ai gironi e dar filo da torcere a tutte. Un movimento in crescita quello del calcio giovanile sul Titano, testimoniato dal premio di miglior portiere andato a Francesco Zavoli della Virtus. Sanpaimola, invece, pigliatutto con i due fratelli Tommaso e Matteo Cianflonte che sono stati rispettivamente il capocannoniere e il miglior giocatore della manifestazione. Il Torneo Internazionale del Titano festeggia per un'edizione “con i fiocchi”: la Titano Academy ha fatto centro e – c'è da starne certi – questo è solo l'inizio.

Nel servizio l'intervista a Pier Domenico Giulianelli (presidente Titano Academy)