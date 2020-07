Tre Fiori, Tre Penne e Folgore: un mese alle Coppe Europee

Il Tre Fiori sarà la prima squadra sammarinese a rimettere piede in campo dopo l'emergenza Covid, e lo farà a Nyon – casa della UEFA – tra un mese. 8 agosto la semifinale del turno preliminare di Champions League, l'11 l'eventuale finale. Con i campioni di San Marino ci saranno sicuramente i nordirlandesi del Linfield mentre si dovrà aspettare la fine della stagione per capire chi saranno i rappresentanti di Kosovo e Andorra. Per il momento, favoriti Drita ed Inter Escaldes. Nel frattempo, ufficiale la data del sorteggio: il Tre Fiori conoscerà il proprio destino il 17 luglio alle ore 12.

Non solo Champions, però. San Marino avrà due “alfieri” anche nel Preliminary Round di Europa League. Tre Penne e Folgore scenderanno in campo il 20 agosto in gara secca e con formazioni praticamente identiche a quelle della scorsa stagione. Confermato in toto il blocco Folgore – ad eccezione di Sartori, passato alla Libertas – e con l'aggiunta di qualche giovane promessa per infoltire la rosa. A caccia di un difensore centrale in sostituzione del partente Fraternali, invece, il Tre Penne di Stefano Ceci che comunque si è cautelata con l'acquisto di Enrico Casadei dal Riccione Calcio.

Per quanto riguarda le altre operazioni di mercato, il Murata ha confermato 4 giocatori tra cui il portiere della Nazionale Simone Benedettini mentre la Virtus addirittura 6. Tra i più importanti, il rinnovo di Ramiro Lago e di Manuel Battistini, quest'ultimo ancora in prestito.