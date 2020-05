Tre Penne: Stefano Ceci confermato alla guida del club di Città anche per la prossima stagione

Esattamente un anno fa, 25 maggio 2019, il Tre penne si laureò Campione sammarinese battendo la Fiorita in finale dopo una storica rincorsa partita dal Q2. Proprio, questa mattina, data non casuale, Tre Penne e Stefano Ceci trovano l'accordo e dunque sarà ancora lui a guidare il club di San Marino Città la prossima stagione. Ceci, tornò sulla panchina biancoazzurra a dicembre 2018. “Sono molto contento di rimanere – debutta Ceci - E’ stata un’annata particolare in cui qualcosa è rimasto incompiuto, per questo credo che continuare con il Tre Penne sia la scelta giusta. La mia volontà di rimanere e l’affetto verso la società sono stati determinanti nella decisione finale, sono certo che la dirigenza farà di tutto per permettermi svolgere al meglio il mio lavoro e soddisfare le mie richieste.

Tra queste quelle legate allo staff tecnico con il quale Ceci ha un rapporto speciale: “Credo che gran parte dei successi degli ultimi anni siano stati raggiunti grazie all’aiuto prezioso dei miei collaboratori ed è per questo che ho chiesto al Tre Penne di riconfermali.”