Tris di acquisti per il Tre Fiori

Per il Tre Fiori è tempo di mercato e allo stesso tempo di preparazione alle sfide del primo turno di Conference League. Tris di arrivi per i gialloblù di Fiorentino che hanno tesserato tre giocatori provenienti dal Pennarossa. Si tratta dell’esperto portiere Alessandro Semprini (classe 1994) già estremo difensore di Rimini, Romagna Centro e Forlì prima dell’approdo al Pennarossa nel 2020. Arrivano alla corte di mister Andy Selva anche Kevin Martin, terzino sinistro argentino classe 1995 e Thomas Rastelli, centrocampista centrale sammarinese classe 2002. Il Tre Fiori, che ieri sera ha disputato un’amichevole di preparazione contro il San Patrignano vincendo 8-1, scenderà in campo per l’andata del primo turno di Conference League in casa del Fola Esch giovedì 7 luglio alle ore 20:00, allo stadio “Emile Mayrisch” di Esch-sur-Alzette. Partita di ritorno giovedì 14 luglio al San Marino Stadium.