U17 San Marino bello e sfortunato. Il secondo gol dei greci è irregolare

Un gran bel San Marino tiene testa agli ellenici per tutti i 94 minuti ed esce tra gli applausi del pubblico dello Stadio dei Pini di Cervia. I biancoazzurrini di Bonesso ribattono colpo su colpo, lottano, e mettono in mostra anche un buon tasso tecnico. Andando con ordine, Grecia imbrigliata dai raddoppi continui e costanti di una squadra attentissima al dettaglio, dopo un paio di tentativi velleitari, sono i biancoazzurrini di Bonesso ad andare più vicini al gol: prima Della Balda, tra i migliori, opera un cross preciso, senza trovare compagni pronti all'appuntamento. Poco dopo il centroavanti di San Marino atterrato in area, il kazako Sarijev lascia correre. Tocca ad un altro protagonista come Cristian Meloni impegnare severamente Kakardiaris. L'unico vero tentativo dei greci nei primi 25 minuti, ha origine da un pasticcio difensivo dei sammarinesi, Papanikopoulos diagonale largo da pochissimi metri. Missile terra-aria di Enea Della Balda, c'è prepotenza nella conclusione non la mira. Non può che essere soddisfatto della prova dei suoi il CT Loris Bonnesso. Comincia a farsi sentire il caldo ancora asfissiante. Sulle palla inattive solita sofferenza, Eleftherriadis sotto misura spedisce sui pini. E' il momento di maggior spinta dei più quotati avversari, sul bel lavoro di Tsisllas sulla destra, Dunga anticipa tutti sotto porta e dà il vantaggio ai greci. Nei due minuti di recupero, prima Jacopo Casadei conferma quanto di buono si è detto di lui dopo la maiuscola prestazione con l'Italia, paratona dell'estremo biancoazzurro. Poi sulla punizione battuta abbondantemente dopo i due minuti di recupero accordati, Karargyris in evidente posizione irregolare deposita in porta. Ripresa altra timida protesta di San Marino per un presunto tocco di mani in area, anche in questo caso per il kazako Sariyev tutto regolare. La Grecia gestisce sbagliando un altro paio di occasioni per triplicare, ma sarebbe stato davvero troppo per San Marino che costruisce l'ultima possibilità con Francesco Faetanini, il nuovo entrato cerca e trova, Alessandro Mularoni anche lui in campo nella ripresa, la conclusione bloccata da Kakadiaris. Allo stadio dei Pini di Cervia, Grecia batte San Marino 2-0. Martedi a Santarcangelo l'ultima sfida con l'Irlanda del Nord