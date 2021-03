E' passato un anno dalla scomparsa di Luciano Casadei. Lo storico segretario generale della Federcalcio Sammarinese ci ha lasciato all'età di 62 anni. Il Montevito era stata la sua prima società, con la quale nel 1984 aveva iniziato il percorso da dirigente, per entrare già nel 1989 in Federcalcio. Luciano Casadei è eletto nel consiglio federale col ruolo di segretario, per diventare Segretario Generale un mandato più tardi. Un ruolo che aveva ricoperto fino al gennaio del 2017.