Un gol di Riccardi abbatte un ottimo San Marino

I 30 minuti di Cagliari, passando per Pristina, sono diventati 45. E così alla terza partita in 10 giorni, la nazionale fa un figurone contro l'Italia Under 20 che poi è la meglio gioventù distribuita tra A e B. Ma dopo un avvio nel quale gli azzurrini hanno cercato di sbloccarla, sono stati i sammarinesi a farsi apprezzare per l'ordine e il coraggio. Ordine nel muoversi da squadra, coraggio nel lasciare sempre 3 uomini davanti alla linea del pallone trasmettendo così la fiducia un recupero palla e ribaltamento dell'azione.









Brolli pesca Nanni, controllo a seguire e conclusione di forza non precisa. E' il momento migliore della squadra di Franco Varrella, Hirsch prova addirittura la rovesciata, e Berardi (importantissimo il suo recupero) si libera per un sinistro che non trova la porta. Ripresa con sofferenze prevedibilmente aumentate, un po' dalla condizione fisica che risente delle 3 partite in 10 giorni e un po' perché va bene l'amichevole, ma l'Italia all'idea di vincere non rinuncia. Tanti cambi di qua e di là, ma ripartire diventa più complicato. Benedettini difende la porta sul tiro di Colombo e San Marino con le poche forze che restano ci prova con Vitaioli. Il gol di Riccardi nasce da un'ottima protezione palla di Colombo e da un rimpallo vinto che consente lo scarico decisivo. Finisce 0-1 quando il pareggio pareva a portata di mano e comunque restano un tempo eccellente e un altro discreto, che sono molto più di due indizi per misurare il lavoro dello gruppo e dello staff.