Virtus capolista in solitaria: 3-0 alla San Marino Academy U22

C’è una nuova capolista in solitaria nel campionato sammarinese: é la Virtus che supera 3-0 la San Marino Academy U22 e centra il sesto successo in altrettante partite. Bastano 2 minuti per il primo squillo del match: Buonocunto la fa girare sopra la barriera dando solamente l’illusione del gol, con la sfera che muove l’esterno della rete. Non resta a guardare l’Academy che gioca senza timori reverenziali al cospetto dei primi della classe: imbucata per Sensoli, Passaniti gli esce sui piedi e poi va a chiudere anche sul tentativo dal limite di Gatti. Si va da una parte all’altra, senza sosta: Tortori si divora il possibile vantaggio, incrociando troppo con il destro. A centimetri dall’1-0 anche Benincasa, conclusione che termina a lato di un soffio. La spinta incessante porta comunque i suoi frutti: cross tagliato di Manuel Battistini, ancora Benincasa anticipa Borasco in uscita e questa volta si che é 1-0 in favore di Acquaviva con il quarto centro in campionato del numero 25. L’Under 22 però non si scompone e prova a reagire immediatamente: Argenziano calcia in diagonale, palla fuori non di molto. Quando la Virtus aziona quei 4 là davanti, creano sempre un potenziale pericolo: la difesa salva quasi sulla linea sul tentativo a botta sicura di Pecci, poi Benincasa non trova la porta. 30 secondi più tardi e sono ancora loro due: servizio basso di Pecci, Benincasa sfiora soltanto in estirada.

Il copione non cambia nella ripresa con Acquaviva a caccia del raddoppio: destro a giro di Tortori, Borasco vola e con una super parata la toglie dall’incrocio. Il 14 neroverde - ex Foggia e Cesena - é ancora una spina nel fianco: doppio uno-due con Buonocunto ma, a tu per tu con il portiere, non chiude i giochi e il risultato resta in bilico. Almeno fino al 75’ quando il neo-entrato Pietro Sopranzi segna al primo pallone toccato: il centrocampista sammarinese si avventa dopo la corta respinta di Borasco sul mancino da fuori di Sabato e in tap-in firma il 2-0. In pieno recupero arriverà anche il tris con un altro subentrato, Nicola Angeli: stacco imperioso da corner e definitivo 3-0. E se la San Marino Academy prosegue nel suo buon processo di crescita, la Virtus continua con il ruolino di marcia perfetto. Sabato il big match contro La Fiorita potrà dire tanto sulle reali ambizioni dei ragazzi di Luigi Bizzotto.