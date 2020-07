Virtus Futsal: preso Mattioli

Continuano le operazioni di mercato delle squadre sammarinesi con il San Giovanni che si è assicurato le prestazioni del centrocampista ex Gatteo Andrea Comuniello. Il Fiorentino, invece, ha confermato il proprio capitano Alessandro Molinari mentre - nel futsal - la Virtus ha piazzato il colpo Alex Mattioli, lo scorso anno in forza al Faetano. Mattioli è stato anche l'autore del gol decisivo nel successo della Nazionale Sammarinese contro Andorra a Varna e che è valso lo storico passaggio del turno per la selezione di Roberto Osimani.