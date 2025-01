Virtus ok con il Domagnano: sono 11 vittorie di fila

Foro: FSGC

La Virtus supera anche l'esame Domagnano, battuto 3-0, e centra l'11a vittoria consecutiva in campionato, eguagliando la miglior striscia di successi dello scorso anno. Nel 17° turno, i neroverdi schierano la formazione tipo, mentre i giallorossi ritrovano Merendino, ma sono ancora senza Mazzavillani e mister Rossi, entrambi squalificati.

Al secondo minuto ci prova Tortori, entrando in area da sinistra e calciando forte verso il secondo palo, palla a lato. Il Domagnano è però ben disposto e la Virtus non trova spazi fino al 24': cross di Battistini e ancora Tortori alla conclusione, stavolta ci pensa Colonna con una super parata. Tuttavia, il goal è vicino e l'azione decisiva passa di nuovo per Tortori, che si sposta al centro e premia l'inserimento di Benincasa. L'attaccante anticipa l'uscita di Colonna e ripaga il compagno, segnando l'1-0.

Subita la rete, il Domagnano sbanda e al 35' la Virtus raddoppia. La difesa giallorossa lascia troppo spazio a Lombardi, che prende la mira dal limite e mette il pallone all'incroci: 2-0 e Domagnano quasi al tappeto. Prima della pausa c'è spazio per un'altra parata di Colonna, stavolta clamorosa, su un tiro da due passi di Tortori, innescato deliziosamente da un pallonetto di Buonocunto.

Nel secondo tempo il Domagnano si riprende e parte subito all'attacco. All'56' Ferraro entra in area, mette a sedere l'avversario e calcia, ma c'è il rientro fondamentale di Vallocchia. Pochi minuti dopo, il numero 30 lancia in verticale Gregori, che ci prova dal limite: Passaniti risponde in tuffo. L'azione però continua, dopo un controcross la palla torna dalle parti del numero 10, che va giù e chiede il calcio di rigore, ma secondo il signor Mineo non ci sono scorrettezze.

Al 69' ecco l'episodio che potrebbe riaprire la partita: l'arbitro ammonisce Tortori per proteste, il numero 14 continua e alla fine per lui scatta anche l'espulsione. Virtus in 10 e Domagnano che ci prova su calcio d'angolo, ma manca l'occasione, con Faetanini che cade al momento di colpire di testa. Goal fallito, goal subito. Nell'unica opportunità del secondo tempo, la Virtus colpisce con Gori che stacca di testa su angolo e insacca, grazie anche alla deviazione di un difensore.

La terza rete, di fatto, chiude l'incontro. La Virtus sale a 44 punti, in attesa della risposta del La Fiorita, e rimante in vetta da sola. Buona prova, tutto sommato, del Domagnano, che però deve essere più cinico sotto porta, soprattutto contro squadre di questo livello.