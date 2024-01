Virtus-Tre Penne clou dell'ultima d'andata, La Fiorita anticipa con il Cailungo

Anticipazione del campionato sammarinese

Un turno “sbilanciato”, da 6 partite il sabato e solamente 2 la domenica. Ma una di queste è la più importante, il big match dell'ultima d'andata nel Campionato Sammarinese: a Montecchio si gioca Virtus-Tre Penne, la sfida tra l'attuale capolista e i campioni in carica. Due squadre che stanno vivendo momenti opposti: Acquaviva viene dal successo a fatica e in rimonta contro il San Giovanni – che comunque significa primato e un cammino invidiabilissimo, da 13 vittorie in 14 giornate – mentre Città deve rialzarsi dopo i due ko consecutivi contro La Fiorita e Tre Fiori. L'ultimo, in particolare, pesante: 3-0 senza appelli e senza reazione. Stefano Ceci ha chiesto ai suoi ragazzi di “ricostruire la mentalità vincente”, la prossima chance è complicata ma certamente stimolante. Sull'altro versante, la Virtus di Bizzotto si gioca il titolo platonico di campione d'inverno e lo farà conoscendo già il risultato della diretta rivale. La Fiorita, infatti, sarà impegnata sabato alle 18.15 contro il Cailungo. Una giornata favorevole, sulla carta, a Montegiardino che affronta una squadra reduce da 4 sconfitte in fila. L'insidia può essere sempre dietro l'angolo ma i gialloblu potranno anche contare sui nuovi acquisti Semprini, Greco, Virgilio e Niang. Una vittoria consentirebbe di mettere pressione alla Virtus e riportarsi in vetta, almeno per una notte. A debita distanza guarda interessato anche il Tre Fiori, di scena domenica contro il Domagnano. La banda De Falco è una delle più in forma del momento e cercherà di approfittare di eventuali passi falsi per riportarsi a contatto delle prime, distanti 5 e 7 punti.

In risalita c'è anche il Cosmos di Nicola Berardi, a caccia del settimo hurrà consecutivo sabato alle 15 contro il Faetano. Quando si giocheranno anche San Marino Academy-Folgore, Pennarossa-Libertas e Fiorentino-Murata, match da vivere in diretta su San Marino RTV. I rossoblu hanno perso Niang ma devono fare punti per rimanere in zona play-off, tra le fila bianconere ci potrebbe essere l'esordio di Elia Benedettini tra i pali. Chiude il programma del sabato, assieme a La Fiorita, anche San Giovanni-Juvenes/Dogana posticipo delle 18.15.