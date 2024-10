Vitaioli: "Andorra subito in partita", Giacopetti: "Contento per la prima da titolare"

Sentiamo Matteo Vitaioli e Nicolas Giacopetti

"Abbiamo aggiornato un'altra presenza - ha ricordato l'attaccane di San Marino Matteo Vitaioli - Questo fa molto piacere, chiaramente, perché essere comunque nella storia della nazionale fa sempre piacere. Però mi dispiace un po' per il risultato, perché comunque sono partite dove se ci crediamo un po' di più, secondo me, possiamo fare meglio. Peccato e rimane un po' di amaro in bocca. Però sicuramente ci servirà per crescere, perché eravamo un gruppo giovane, quindi ci servirà comunque".

Ecco Matteo, forse nel primo" tempo abbiamo fatto un po' più fatica, perché dovevamo prendere un po' meglio le distanze. C'erano tanti giocatori nuovi, quindi quello un po' ha complicato la cosa?

"Sì, sicuramente è una formazione giovane quella che avevamo in campo e questo chiaramente ha dei pro e dei contro, sicuramente loro l'hanno vista proprio come una finale per loro. Sicuramente su questo aspetto dobbiamo anche prendere un po' spunto da loro, perché il loro atteggiamento è proprio questo, di partire subito ai 3.000 e noi dobbiamo prendere spunto per anche noi: partire subito a razzo come loro. Però sicuramente dopo abbiamo preso un po' le misure. Peccato quei due gol capitati in dei momenti dove magari stavano facendo anche abbastanza bene e alla fine gli episodi purtroppo li paghi".

Allora ti porto a quello che può succedere tra qualche settimana, lo 0-0 tra Liechtenstein e Gibilterra, tra l'altro con Gibilterra che ha finito in 10 e il Liechtenstein che ha sbagliato un rigore al 96'. Quasi verrebbe da dire che sono tanti piccoli segnali che fanno un po' ben sperare. Perché una vittoria a San Marino vorrebbe dire tanto a novembre.

"Sì, sono tanti piccoli segnali che dobbiamo essere bravi a canalizzare verso di noi, la cosa bella è che dipende da noi, quindi giochiamo in casa nostra contro Gibilterra. Li abbiamo già visti, non ci resta che metterci del nostro. Sicuramente il fatto che dipenda da noi anche il passaggio del turno o comunque di finire nelle prime posizioni del girone dipende da noi e quindi sono sicuro che ci faremo trovare pronti".

"Sono molto contento per la prima da titolare - ha detto l'attaccante Nicolas Giacopetti - Abbiamo fatto la nostra partita, non tanto contento per la sconfitta, ma sono sicuro che se continuiamo così faremo buoni risultati più avanti".

Ecco, là davanti c'è molto da dover lottare, spesso ci si trova anche da solo in mezzo a due o tre avversari?

"Sì, là davanti è più difficile che in altri ruoli, arrivano meno palle, meno tutto, ma facciamo il possibile".