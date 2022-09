7 settembre: Giornata mondiale Fair Play in live streaming

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica che San Marino Web TV in collaborazione con la testata Tribuna Politica Web San Marino trasmetteranno la diretta live streaming della “ 5^ Giornata Mondiale Fair Play “ in programma Mercoledì 7 settembre 2022 ore 21:00, Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino; segnaliamo il link per poter assistere alla serata: LINK: https://youtu.be/qV3RcyXhTic per coloro che fossero impossibilitati a partecipare. La Giornata Mondiale Fair Play inizia alle ore 17:30 al Parco Laiala di Serravalle con l’inaugurazione dell’ ALBERO FAIR PLAY – PENSIAMO AL NOSTRO FUTURO con la piantumazione di una Quercia Roverella e lo scoprimento di una targa, in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle e il Verde Pubblico dell’Azienda a ricordo dell’evento. In serata alle ore 21:00 alla Sala Polivalente di Serravalle i conduttori Patrizia Levorato e Matteo Selleri presenteranno il ricco programma in agenda. Venite a scoprire il fascino universale del Fair Play. cs Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP