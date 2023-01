Atletica leggera: Emanuele Brugnizza si migliora ancora sui 800m

Fine settimana ricca di risultati positivi per gli atleti del Gruppo Podistico Atletico. Inizia Alessandro Bruni, sabato 21 gennaio al Palaindoor di Udine, che vince la gara di salto in lungo con la misura di 6.88m. Domenica, a Padova, i mezzofondisti migliorano i propri personali sui 800m con Emanuele Brugnizza che si migliora di oltre 1’’ sui 800m andando a vincere la propria batteria con il tempo di 1’53’’48. Per lui, la prossima tappa saranno i Campionati Italiani indoor categoria promesse, che si terranno ad Ancona il 5 febbraio. Il compagno di squadra Valentino Zuliani finisce in 2’00’’47. Si migliorano anche i giovani velocisti ad Ancona, Emanuele Benvenuti vince la propria batteria con il personale di 7’’46 e Simone Zoffoli conclude in 7’’87.